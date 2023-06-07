Жителям новых регионов начали приходить полисы ОМС на портал "Госуслуги"

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Проживающие на территории новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — начали постепенно получать полисы обязательного медицинского страхования: документ хранится на портале госуслуг. В общей сложности ОМС получили более 35 млн человек, информирует президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: Вести.ру

"С момента запуска уже более 35 миллионов человек получили полисы обязательного медицинского страхования через портал в электронном виде, и — что очень важно — в том числе и жители наших новых субъектов Российской Федерации".

Напомним, ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о возможном присвоении столицам Донецкой и Луганской народных республик звания "город-герой".

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