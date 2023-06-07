Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября

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Жители Москвы смогут принять участие в выборах мэра города 10 сентября: московская городская дума назначила эту дату по результатам обсуждения на заседании столичного парламента.

Фото: Москва.24

"Принятие и официальное опубликование данного постановления даст официальный старт избирательной кампании мэра Москвы 2023 года".

Постановленное решение опубликуется на официальном сайте мэрии в течение пяти дней, после этого начнётся предвыборная компании кандидатов: она будет длиться 30 дней.

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