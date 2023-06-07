Уфимские активисты в знак протеста приносят местным властям кишки, лопаты и кастрюли

2:21 Your browser does not support the audio element. Россия

Уфимские активисты подготовили акцию протеста возле Дома республики.

Фото: mkset.ru

Накануне, 5 июня, к Дому республики активисты принесли контейнер с кишками. Данная акция была организована с целью напомнить главе Башкортостана о его собственном обещании в 2020 году "порвать кишки" тем, кто решит строить новую высотку. Об этом сообщает mkset.ru.

Дело в том, что жильцы дома №5 по улице Шота Руставели на протяжении уже нескольких лет борются с застройкой собственного двора. В 2020 году глава республики Радий Хабиров запретил продолжать строительство новой высотки от ПСК-6 и поручил вернуть всё в первоначальный вид. Однако на следующий день глава заявил в эфире радиостанции "Бизнес ФМ", что он возьмёт попкорн и будет наблюдать за тем, как будут дальше развиваться события.

На момент 2021 года застройку удалось остановить, однако застройщик потребовал компенсацию от жильцов за снесенный ими забор и за консервацию стройки. Это стало поводом для первой протестной акции, когда активисты принесли к Дому республики попкорн.

В 2020 году жители домов №5 и 7 по улице Конституции, которые также боролись с застройкой своего двора, также организовывали одиночные пикеты и другие протестные акции. В частности, активисты приносили к мэрии Уфы тазик с грязным бельём и порошком, намекая таким образом на то, что в администрации города необходимо навести порядок. В прошлом году небезразличные к своему городу жители принесли к зданию администрации "золотую" лопату, поскольку коммунальные службы плохо убирали снег зимой.

В этом году возле мэрии жители МКД устроили "бунт грязных кастрюль" из-за того, что был отключён газ и горячая вода по причине неисправности дымоходов. Однако поводом для этого стали не только неполадки в газообеспечении, но и тот факт, что местные власти предложили жильцам самостоятельно собрать деньги и провести ремонт.

Отмечается, что чаще всего чиновники игнорируют акции граждан.

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