Депутат Картаполов: СМС о мобилизации не приравниваются к получению повестки

Гражданин, получив СМС-оповещение о мобилизации, не должен расценивать это как официальную повестку. Об этом проинформировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Фото: www.kommersant.ru

"СМС — это не повестка, это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована".

Отмечается, что отсутствие СМС-сообщения о воинском призыве гарантирует его неприкосновенность: соответствующие ведовства не будут применяться предусмотренные законом санкции.

Напомним, ранее, 6 июня, в ходе очередного брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова стало известно, что российское правительство не рассматривает возможности ввести военное положение на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Разговора о всеобщей мобилизации также не было.

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