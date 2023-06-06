В Самаре мужчина впал в кому после употребления сидра со вкусом манго, после чего у него началась рвота, появилась сильная одышка и нарушилась координация движений.
Как рассказывает жена пострадавшего, у супруга отказали почки.
"Полтора литра выпил. Кроме него ничего не ел, не пил", — цитирует издание "Газета.Ru" Марину.
Мужчина сейчас в коме. А перед этим он "невнятно разговаривал, не реагировал на голос". Когда эти симптомы отравления спиртным у него появились, "он не мог ничего объяснить и начал желтеть, была одышка, как будто западал язык", и ему было так плохо, что он "адски кричал на всю квартиру".
На данный момент специалисты не дают прогнозов относительно выздоровления супруга Марины.
Напомним, 5 июня стало известно о массовом отравлении напитком "Мистер сидр" в ряде регионов РФ. По последней информации, от отравлений уже погибло 28 человек, более пятидесяти пострадали. Экспертиза установила, что в изъятых бутылках напитка содержатся смертельные метанол и этилбутират.
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