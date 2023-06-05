Росалкогольрегулирование заблокировало поставки продукции "Мистер Сидр" в России

0:40 Your browser does not support the audio element. Россия

Компания "Анди", которая занимается производством сидра "Мистр Сидр", не сможет поставлять алкогольный напиток на территорию России. По указу Росалкогольрегулирования, все отгрузки и привозы продукции пресечены.

Фото: www.interfax.ru

"Движение продукции ООО "Анди" заблокировано в ЕГАИС на всей территории страны".

Напомним, ранее случилось массовое отравление напитком "Мистер Сидр", продаваемый в Ульяновской области. Поставки из Самарского региона стали причиной зарегистрированных 14 случаев интоксикации, 8 из которых закончились летальным исходом. На данный момент проводится расследование.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.