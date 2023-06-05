Предприятие по производству бумаги и картона ООО "Кама", расположенное в Перми, вынуждено заплатить Воткинскому водохранилищу более 15,6 млн рублей за причинённый экологический ущерб: компания совершила крупный выброс загрязняющих отходов производства с содержанием фенола. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья
"Природоохранной прокуратурой указанная информация была направлена ответчику с требованием добровольного возмещения. Однако предприятие отказалось от добровольной уплаты суммы причиненного ущерба, надзорный орган инициировал обращение в суд с иском к ООО "Кама" о возмещении в доход федерального бюджета 15,6 млн рублей в качестве компенсации за причинение экологического вреда".
Уточняется, что после отбора и исследования проб воды в месте сброса нашли превышение в несколько десятков раз вредных примесей, которые наносили огромный вред близ лежащим землям и самому водному объекту.
Краснокамский городской суд Пермского края вынес соответствующий приговор, в полной мере удовлетворивший иск природоохранной прокуратуры. Решение суда в законную силу пока не вступило.
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