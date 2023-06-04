Лавров посетит Таджикистан 5-6 июня

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В период с 5 по 6 июня планируется официальный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Таджикистан. Российский политик проведет переговоры с главой МИД Сироджиддином Мухриддином и встретится с президентом страны Эмомали Рахмоном. Об этом сообщают представители МИД РФ.

Фото: EAdaily.com

"5-6 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Таджикистан с официальным визитом, — сообщили в министерстве. — Запланированы его встреча с президентом Эмомали Рахмоном и переговоры с министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином".

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), может снова посетить Москву. Однако точных договорённостей пока нет, так же как и конкретных дат визита.

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