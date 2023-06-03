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Объявили о старте Всероссийской литературной премии имени Владлена Татарского

1:05
Россия

Начала свою работу Всероссийская литературная премия в честь военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего 2 апреля в результате взрыва в Санкт-Петербурге.

Объявили о старте Всероссийской литературной премии имени Владлена Татарского
Фото: РИА Новости

Конкурс создан с целью выявить лучшие образцы военной прозы, публицистики, а также для того, чтобы талантливые литераторы и журналисты были справедливо удостоены звания лучших авторов такого направления.

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, депутат Госдумы, член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов, член Союза писателей России Сергей Лобанов удостоились чести отрыть мероприятие.

"Идея учредить премию в честь Максима возникла в день его гибели — как продолжение его здесь, среди нас, как нежелание расставаться и как возможность продолжать его дело".

Отмечается, что старт приёма заявок в рамках проведения премии будет дан 12 июня, в День России, а подведут итоги в день рождения Татарского — 25 апреля.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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