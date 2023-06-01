Пациент больницы в Удмуртии 30 лет не знал о пуле в голове

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Житель Удмуртии обратился к врачам с жалобами на искривлённую носовую перегородку вследствие полученной травмы. Однако, проблема, как выяснилось, заключалась в другом.

Фото: medschool.umaryland.edu

Медики Первой Республиканской клинической больницы, проводившие ЛОР-операцию 52-летнему ветерану боевых действий в Афганистане, обнаружили в его голове пулю.

По словам докторов, перед таким хирургическим вмешательством пациенты в обязательном порядке делают СКТ околоносовых пазух и головы.

"На снимке мы увидели инородное тело в головном мозге, о котором пациент не знал", — сообщила оториноларинголог Сусанна Арутюнян.

Нейрохирурги в свою очередь определили: инородным предметом является пуля, которую мужчина получил свыше 30 лет тому назад. Она застряла в средней черепной ямке в центральной части мозга, и ветеран вёл привычный образ жизни, пишет udm-info.ru.

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