Житель Удмуртии обратился к врачам с жалобами на искривлённую носовую перегородку вследствие полученной травмы. Однако, проблема, как выяснилось, заключалась в другом.
Медики Первой Республиканской клинической больницы, проводившие ЛОР-операцию 52-летнему ветерану боевых действий в Афганистане, обнаружили в его голове пулю.
По словам докторов, перед таким хирургическим вмешательством пациенты в обязательном порядке делают СКТ околоносовых пазух и головы.
"На снимке мы увидели инородное тело в головном мозге, о котором пациент не знал", — сообщила оториноларинголог Сусанна Арутюнян.
Нейрохирурги в свою очередь определили: инородным предметом является пуля, которую мужчина получил свыше 30 лет тому назад. Она застряла в средней черепной ямке в центральной части мозга, и ветеран вёл привычный образ жизни, пишет udm-info.ru.
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