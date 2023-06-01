Реализацию проекта компании НОВАТЭК «Арктик СПГ 2» могут отложить

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Выход финансируемого Mitsui & Co. и JOGMEC проекта "Арктик СПГ 2" компании НОВАТЭК на полную мощность могут отложить, по меньшей мере, на три-четыре года. Такое мнение выразили официальные представители Rystad Energy, пишет oilcapital. ru.

Фото: официальная страница Новатэк в facebook.com

Причина заключается в том, что компания уже не обладает доступом к критически важному оборудованию: невозможен ввоз в Россию газовых турбин и компрессоров европейского и американского производства.

Попытки замены оборудования, вероятно, предпринимают и в самом НОВАТЭК. В мае стало известно о том, что турбины Baker Hughes могут заменить на проекте "Арктик СПГ 2" оборудованием, произведённым китайской структурой Harbin Guanghan Gas Turbine Co. Ltd. Однако, официальные заявления по этому поводу ещё не прозвучали.

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