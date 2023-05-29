Городские вывески Краснодара теперь будут оформляться только на русском языке: депутаты гордумы поддержали инициативу о прекращении использования иностранных слов в рекламных баннерах за исключением зарегистрированных товарных знаков.
"Депутаты поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках (включая транслитерацию)".
Такие изменения внесут в Правила благоустройства Краснодара.
Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выразил мнение, что английский язык можно с уверенностью назвать "мертвым". Поэтому нет никакой необходимости его изучать: лучше обратить дельное внимание национальным языкам.
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Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.