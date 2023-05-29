В школах Омской области простаивало оборудование на сумму 29,5 млн рублей

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В ходе проверки КСП Омской области выяснилось, что 275 единиц техники на сумму 29,5 млн рублей совершенно не использовались в образовательном процессе некоторых школ, для которых было закуплено оборудование. Сообщается, что компьютерные приспособления на протяжении нескольких месяцев стояли упакованными в коробки в кабинетах бухгалтерии, медработника, отдела кадров.

Фото: Аргументы и Факты.ру

Портал gorod55. ru также информирует читателей о задержке сроков документального оформления передачи оборудования школам: образовательные учреждения могли не получать нужную технику от 3 до 21 месяца.

Отметим, что ценовой вопрос также рассматривался КСП. По результатам проверки стало известно, что ведомство закупало технику крупными партиями по ценам значительно выше рынка. Другим регионам аналогичное оборудование со схожими характеристиками досталось дешевле.

"Цена на ноутбуки, купленные в 2020 году, сложилась на 16,4-41,3% выше, а в 2021 году — на 9,6-20% относительно закупочных цен в иных регионах РФ, стоимость многофункциональных устройств, приобретенных в 2021 году — на 17,2-29,4%".

Стоит напомнить, что ранее, 25 мая, должность одного из заместителей главы министра образования по собственному желанию покинул Леонид Гурьян.

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