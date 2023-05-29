Удмуртстат: за первый квартал 2023 года численность населения уменьшилась на полторы тысячи человек

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Численность населения Удмуртии уменьшилась на полторы тысячи человек: такой показатель выявлен за первый квартал 2023 года. Об этом сообщает Удмуртстат, предоставив ежеквартальный отчет 29 мая.

Фото: Комсомольская правда в Ижевске

Как сообщает информационный портал udm-info.ru, в документе приводится характеристика промежутка с января по март 2023 года. Известно, что за это время республика лишилась 1555 человек, что сравнимо меньше, если сравнивать с показателем аналогичного периода прошлого года: убыль составила 2743 жителя.

Причиной такого результата является превышение смертности над рождаемостью. За три месяца текущего года рождаемость в Удмуртской Республике упала на 4,3%, тогда как в целом по России падение составило на 2,3%, а в ПФО — на 2,4%.

Также, немаловажно отметить миграционный вопрос. За указанный период в регион прибыло 2534 человека, а покинуло территорию Удмуртии 2545 жителей. Миграционная убыль составила 11 человек.

Ранее Удмуртстат сообщал, что численность населения Республики на 1 января 2023 года составляла 1 млн 442,3 тысячи человек, 948,4 тысячи из которых городские, а 493,8 тысячи - сельские.

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