Врач из Петрозаводска осуждён за внесение ложных данных о прививках

0:40 Your browser does not support the audio element. Россия

Медработница одной из больниц Петрозаводска в период с ноября 2020 по август 2021 гг. вносила ошибочные сведения о вакцинированных в федеральный регистр за материальное вознаграждение. В связи с этим на женщину завели уголовное дело.

Фото: РБК

Как сообщает информационный портал karelinform.ru, в мае 2023 года правовые службы вынесли обвинительный приговор, в соответствии с которым медработница будет отбывать наказание в тюрьме сроком на 2 года.

Также известно, что внесенная недостоверная информация касалась 9 человек.





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