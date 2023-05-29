Медработница одной из больниц Петрозаводска в период с ноября 2020 по август 2021 гг. вносила ошибочные сведения о вакцинированных в федеральный регистр за материальное вознаграждение. В связи с этим на женщину завели уголовное дело.
Как сообщает информационный портал karelinform.ru, в мае 2023 года правовые службы вынесли обвинительный приговор, в соответствии с которым медработница будет отбывать наказание в тюрьме сроком на 2 года.
Также известно, что внесенная недостоверная информация касалась 9 человек.
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