Бывший сенатор Семёнов назначен вице-губернатором Красноярского края

Заместителем губернатора Красноярского края стал Валерий Семёнов, который ранее занимал должность сенатора РФ от региона. Такой информацией поделилась пресс-служба врио губернатора.

Фото: РИА Новости

"Валерий Семенов назначен заместителем губернатора Красноярского края".

Ранее стало известно, что правительство Ханты-Мансийского автономного округа планирует упразднить должность вице-губернатора по экономике.

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