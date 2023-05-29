Заместителем губернатора Красноярского края стал Валерий Семёнов, который ранее занимал должность сенатора РФ от региона. Такой информацией поделилась пресс-служба врио губернатора.
"Валерий Семенов назначен заместителем губернатора Красноярского края".
Ранее стало известно, что правительство Ханты-Мансийского автономного округа планирует упразднить должность вице-губернатора по экономике.
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