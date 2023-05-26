Эксперты предупредили россиян об опасности употребления овощей и фруктов из магазинов

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Эксперты рассказали нижегородцам, что некоторые свежие овощи и фрукты могут представлять смертельную опасность для покупателей.

Фото: damion.club

По словам терапевта Артёма Меринова, многие фрукты и овощи натирают воском, чтобы они привлекательнее выглядели на прилавках. Опасность такого способа состоит в том, что под воском могут начаться процессы гниения, что, в свою очередь, может привести к отравлению. Для придания продуктам ещё большей красоты производители и вовсе добавляют химикаты, которые делают их токсичными. Об это сообщает newsnn.ru

Еще одну опасность для здоровья человека овощи и фрукты могут представлять из-за яиц паразитов и бактерий. Именно поэтому важно тщательно их промывать, подчёркивает эколог Игорь Макеев. Однако самое опасное, — если вместе с фруктами и овощами в организм человека попадут такие вещества, как нитраты и тяжёлые металлы. Это может привести к острому отравлению, пищевой аллергии и т. д. Если в организм попадут пестициды, то это и вовсе может привести к летальному исходу.

Нутрициолог Ольга Деккер также добавила, что химикаты могут оказать негативное влияние на работу печени и почек. Не исключён и летальный исхода том числе.

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Как мыть овощи и фрукты. 4 простых способа от пестицидов, нитратов, парафина