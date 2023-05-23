Глава Чечни Кадыров назвал сожжение Корана вопиющим случаем

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Сожжение украинскими спецслужбами Корана, священной книги мусульман, — кощунство и вопиющий беспредел. Так прокомментировал руководитель Чечни Рамзан Кадыров, добавив, что последователи ислама крайне возмущены сложившейся ситуацией.

Фото: РИА Новости

"Вопиющий случай с сожжением Корана в Волгограде, организованный украинскими спецслужбами, вызвал огромное возмущение в мусульманском обществе".

Известно, что после уничтожения Корана более 60 тыс. жителей Грозного вышли на митинг в знак протеста. Интересен и тот факт, что Кадыров назвал горе объединяющим фактором российских народов.

Напомним, что ранее, 20 мая текущего года, СК возбудил уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Задержанный снимал сожжение священной книги на камеру. К текущему моменту историю передали в следственное управление СК по Чечне.

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