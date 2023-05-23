Петербуржцы назвали самый благоустроенный район города

2:23 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

Жители Северной Венеции назвали район города, который они сочли "самым убранным". Судя по данным опроса комитета по благоустройству, им стал Центральный район, сместив с лидирующей позиции Фрунзенский.

Фото: vk.com

Петербуржцы оценили его состояние на 4,4 из 5 возможных. Респондентов опрашивали в начале мая. Вопросы касались состояния районных дворов, зеленых зон, дорог и тротуаров, а также зон у социальных учреждений и магазинов.

На втором месте расположился Курортный район (он же — Сестрорецкий). На третьем — Кронштадт. Победитель трех прошлых лет — Фрунзенский район — в свою очередь опустился на нижние строчки рейтинга.

"Плохие отметки" серьезного наказания не повлекут, однако статус отстающих будет преследовать районы целые полгода. Ведь только осенью мы повторим месячник по благоустройству и снова проведем голосование жителей на самый чистый район", — говорится в сообщении комитета по благоустройству Петербурга.

Участники опроса, видимо, давно не были в одном из самых "интересных" мест в центре второй столицы. Апраксин двор, например, представляет из себя целую коллаборацию городских "пороков": корпуса исторических зданий разрушаются, проезды между корпусами разрушены, коммуникации изношены, грязно. "Вишенкой" на этом торте является разгул криминала и процветающая нелегальная торговля.

Причем городские власти с этим ничего не делают, но создают видимость активной деятельности вокруг вопроса реконструкции объекта. Так, например, на ПМЭФ-2022 Смольный подписал с компанией "Глоракс" соглашение, по которому, как все думали, девелопер должен провести восстановительные работы. Но по прошествии шести месяцев выяснилось, что договоренности носят рамочный характер, то есть инвестор лишь изъявил желание, но ничего делать не обязался. В общем и целом, Апраксин двор так и стоит, удручая своим видом местных жителей и пугая туристов.

Если Центральный район, где до сих пор функционирует рынок Апраксин двор, является самой ухоженной частью города, страшно даже представить, как обстоят дела с другими его районами.