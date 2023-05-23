Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гладков: при обстреле Белгородской области пострадали 12 человек.
В Кремле выразили "глубокую обеспокоенность" из-за атаки диверсантов на Белгородскую область
Песков: РФ предпринимает усилия, чтобы не допускать проникновения боевиков ВСУ в страну
Главврач Савинов подробно ответил на вопрос, который волнует всех пациентов
Опубликованы видеокадры уничтожения FPV-дронами ВС России танка Т-72Б ВСУ в зоне спецоперации на Украине
Эксперт по фэншуй Богданова рассказала гражданам РФ, как зарабатывать больше
Владимир Зеленский заявил, что посетил линию обороны ВСУ Угледар — Марьинка
Особенности успешного выращивания жимолости на садовом участке
Shot: выпускник из Волгоградской области ударил ножом одноклассницу из-за безответной любви

Петербургские "ливневки" снова не справились с дождями

2:12
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Петербург вернулись дожди, грозы и проблемы с "ливневками". После прошедших накануне ливней горожане массово жалуются на образование луж на проезжих частях и в пешеходных зонах. Смольный на протяжении многих лет не может решить проблему с отсутствием модернизации ливневой канализации.

Накануне в Петербурге прошли дожди с грозами, что напомнило горожанам о застарелой проблеме — образовании луж на дорогах и в пешеходных зонах. На административном портале "Наш Санкт-Петербург" появились десятки свежих жалоб на отсутствие водоотведения во всех городских районах.

Так, в Приморском районе на одном из пешеходных переходов образовалась масштабная лужа, мешающая пешеходам переходить дорогу и подвергающая их риску "искупаться" в грязной воде, вылетающей из-под колес автомобилей.

 

На Торфяной дороге у дома номер 17 уже несколько дней стоит большая лужа. Местные жители писали жалобы и отправляли заявки в профильные комитеты. Однако чиновники Смольного продолжают игнорировать проблему.

 

В Калининском районе аналогичная проблема — глубокие и широкие лужи регулярно образуются вдоль проезжей части из-за отсутствия грамотного водоотведения.

 

В Выборгском районе пешеходы вынуждены обходить огромные разливы по газонам.

"Лужи на данном месте постоянно! Не пройти, люди мучаются, приходится обходить по газонам. Неужто нельзя просто немного прокопать в этих местах скопления воды? Проблема исчезнет!" — жалуются местные жители.

 

Помимо проблем с покрытием в пешеходных зонах и на дорогах, где в ямах и выбоинах скапливаются последствия осадков, на систему водоотведения в Петербурге серьезно влияет отсутствие модернизации ливневых канализаций и регулярные засоры стоков. В своей предвыборной программе действующий губернатор Александр Беглов пообещал решить эту застарелую проблему города на Неве. Однако спустя годы ситуация лишь усугубилась.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ

В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.

В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
WeChat: врачи КНР перечислили продукты, снижающие риск развития тромбоза
Четыре продукта являются врагами тромбоза — WeChat
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Диана Гурцкая в тяжёлом состоянии после смерти мужа
"Спасибо, папа. Я тебя люблю": сын Кучеренко написал трогательный пост после смерти отца
Пугачёва обиделась на старых друзей во время похорон Юдашкина
Пугачёва обиделась на старых друзей во время похорон Юдашкина
Последние материалы
Песков: РФ предпринимает усилия, чтобы не допускать проникновения боевиков ВСУ в страну
Главврач Савинов подробно ответил на вопрос, который волнует всех пациентов
Опубликованы видеокадры уничтожения FPV-дронами ВС России танка Т-72Б ВСУ в зоне спецоперации на Украине
Петербургские "ливневки" снова не справились с дождями
Эксперт по фэншуй Богданова рассказала гражданам РФ, как зарабатывать больше
Владимир Зеленский заявил, что посетил линию обороны ВСУ Угледар — Марьинка
Особенности успешного выращивания жимолости на садовом участке
Shot: выпускник из Волгоградской области ударил ножом одноклассницу из-за безответной любви
Страны ЕС потребовали €10 млрд от Брюсселя за поставки вооружения на Украину
Скандал в Новосибирске: мэрия отдала загадочной фирме участок в центре за бесценок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников