Петербургские "ливневки" снова не справились с дождями

2:12 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

В Петербург вернулись дожди, грозы и проблемы с "ливневками". После прошедших накануне ливней горожане массово жалуются на образование луж на проезжих частях и в пешеходных зонах. Смольный на протяжении многих лет не может решить проблему с отсутствием модернизации ливневой канализации.

Накануне в Петербурге прошли дожди с грозами, что напомнило горожанам о застарелой проблеме — образовании луж на дорогах и в пешеходных зонах. На административном портале "Наш Санкт-Петербург" появились десятки свежих жалоб на отсутствие водоотведения во всех городских районах.

Так, в Приморском районе на одном из пешеходных переходов образовалась масштабная лужа, мешающая пешеходам переходить дорогу и подвергающая их риску "искупаться" в грязной воде, вылетающей из-под колес автомобилей.

На Торфяной дороге у дома номер 17 уже несколько дней стоит большая лужа. Местные жители писали жалобы и отправляли заявки в профильные комитеты. Однако чиновники Смольного продолжают игнорировать проблему.

В Калининском районе аналогичная проблема — глубокие и широкие лужи регулярно образуются вдоль проезжей части из-за отсутствия грамотного водоотведения.

В Выборгском районе пешеходы вынуждены обходить огромные разливы по газонам.

"Лужи на данном месте постоянно! Не пройти, люди мучаются, приходится обходить по газонам. Неужто нельзя просто немного прокопать в этих местах скопления воды? Проблема исчезнет!" — жалуются местные жители.

Помимо проблем с покрытием в пешеходных зонах и на дорогах, где в ямах и выбоинах скапливаются последствия осадков, на систему водоотведения в Петербурге серьезно влияет отсутствие модернизации ливневых канализаций и регулярные засоры стоков. В своей предвыборной программе действующий губернатор Александр Беглов пообещал решить эту застарелую проблему города на Неве. Однако спустя годы ситуация лишь усугубилась.