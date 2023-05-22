На улицы Нижневартовска вышли десятки сотрудников полиции. В соцсетях жители города выразили беспокойство из-за появления большого количества силовиков в общественных местах, передаёт muksun.fm.
В пресс-службе ГУ МВД по округу рассказали, что возросшая активность полицейских связана с проводимыми на территории Нижневартовска учениями.
"Да, это проходят учения", — подчеркнули в ведомстве.
При этом пока не уточняется, о каких именно тренировочных мероприятиях идёт речь. Журналисты не исключили, что силовики участвуют в крупной проверке, организованной по требованию главка.
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