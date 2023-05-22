В МВД объяснили, почему десятки полицейских вышли на улицы Нижневартовска

На улицы Нижневартовска вышли десятки сотрудников полиции. В соцсетях жители города выразили беспокойство из-за появления большого количества силовиков в общественных местах, передаёт muksun.fm.

Фото: ya.ru

В пресс-службе ГУ МВД по округу рассказали, что возросшая активность полицейских связана с проводимыми на территории Нижневартовска учениями.

"Да, это проходят учения", — подчеркнули в ведомстве.

При этом пока не уточняется, о каких именно тренировочных мероприятиях идёт речь. Журналисты не исключили, что силовики участвуют в крупной проверке, организованной по требованию главка.