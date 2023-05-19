Китайское предприятие в Свердловской области создаёт исправительный центр для осужденных

В Невьянске, на базе ООО "Техномаш", которое является частью китайской группы Hilong Group, планируется создать исправительный центр для осужденных.
Вопрос возможного открытия такого центра был обсужден 18 мая представителями ГУФСИН и генеральным директором предприятия Лу Фэем, по информации пресс-службы ведомства. Завод "Техномаш" специализируется на ремонте и обслуживании буровых инструментов для нефтяных труб, сообщает tagilcity.ru.
В настоящее время в Свердловской области функционируют четыре исправительных центра, где осужденные могут жить без взысканий за нарушение режима. Они обеспечены самостоятельным бытом, имеют возможность отдыхать в свободное время и встречаться с семьями.
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