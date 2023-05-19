Коррупционный скандал вокруг Омского гидроузла прокомментировал Минстранс

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Евгений Селезнёв, глава производственно-технического отдела, курирующий строительство объекта Красногорского гидроузла на территории Омской области, пытался совершить коррупционную схему. Однако вместо желаемого результата чиновник попался на получении крупной взятки. Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона прокомментировало сложившуюся ситуацию.

Фото: baikal24.ru

"Получение взятки должностного лица крайне недопустимо при реализации таких серьезных объектов. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. В свою очередь мы будем содействовать пресечению подобных ситуаций"

Как сообщает портал gorod55.ru, на Селезнёва завели уголовное дело. К текущему моменту его взяли под арест на два месяца.

Напомним, что в период с мая 2020 по март 2023 года чиновник получил от влиятельного бизнесмена около 155 тысяч рублей, 105 тыс. из которых перевёл на расчётный счёт жены, а остальные 50 тыс. должны были пойти на благоустройство дачи.

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