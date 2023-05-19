Бивни мамонтов и череп носорога: водолазы похвастались находками на пляжах Уфы

0:46 Your browser does not support the audio element. Россия

Купальный сезон в Уфе начнётся через две недели, потому администрация города привлекла специалистов для подготовки местных пляжей к приёму отдыхающих.

Фото: Ютуб

Сейчас все 10 излюбленных горожанами пляжей обрабатывают от насекомых и грызунов, а также чистят дно от скопившегося мусора.

В процессе работы водолазы нашли множество интересных находок и настоящих артефактов, сообщает издание mkset.ru.

Помимо различных остатков деревьев и больших ракушек-мидий с острыми краями специалисты обнаружили несколько бивней мамонтов и бизонов, а также подняли со дна череп шерстистого носорога, который жил в этой местности около 10 тысяч лет назад.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.