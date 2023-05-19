Купальный сезон в Уфе начнётся через две недели, потому администрация города привлекла специалистов для подготовки местных пляжей к приёму отдыхающих.
Сейчас все 10 излюбленных горожанами пляжей обрабатывают от насекомых и грызунов, а также чистят дно от скопившегося мусора.
В процессе работы водолазы нашли множество интересных находок и настоящих артефактов, сообщает издание mkset.ru.
Помимо различных остатков деревьев и больших ракушек-мидий с острыми краями специалисты обнаружили несколько бивней мамонтов и бизонов, а также подняли со дна череп шерстистого носорога, который жил в этой местности около 10 тысяч лет назад.
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