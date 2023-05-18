Ученый Дмитрий Адаховский объяснил нашествие летающих насекомых в Удмуртии: преждевременное половое размножение

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Преподаватель УдГУ Дмитрий Адаховский рассказал о причинах появления большого количества тли в Удмуртской Республике.

Фото: catalog-photo.ru

В настоящее время в регионе наблюдается большое количество летающих насекомых. Жителей Удмуртии данное явление несколько встревожило, сообщает udm-info.ru.

По словам специалиста, в окрестностях республики наблюдается аномально высокое количество именно летающих тлей, однако бояться этого не стоит. В связи с тёплой весной у насекомых раньше времени началось их половое размножение.

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