Преподаватель УдГУ Дмитрий Адаховский рассказал о причинах появления большого количества тли в Удмуртской Республике.
В настоящее время в регионе наблюдается большое количество летающих насекомых. Жителей Удмуртии данное явление несколько встревожило, сообщает udm-info.ru.
По словам специалиста, в окрестностях республики наблюдается аномально высокое количество именно летающих тлей, однако бояться этого не стоит. В связи с тёплой весной у насекомых раньше времени началось их половое размножение.
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