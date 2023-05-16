В столице начинается фестиваль школьного спорта

На стадионе "Москвич" 19 мая состоится спортивный фестиваль для школьников, приуроченный к 100-летию московского спорта. В мероприятии примут участие более восьми тысяч человек, которые будут соревноваться в различных дисциплинах — это футбол, баскетбол, настольный теннис, прыжки через скакалку и многое другое.
"Ребята могут примерить на себя разные роли: тренеров, судей, волонтеров, журналистов, комментаторов. Фестиваль, приуроченный к 100-летию московского спорта, станет для юных чемпионов и их болельщиков отличной возможностью продемонстрировать, что такое спортивный дух столицы", — сообщил глава управления координации воспитательной работы и профилактики правонарушений Департамента образования и науки Москвы Николай Антонов.
В рамках фестиваля пройдут финалы школьной спортивной лиги по футболу, а также по баскетболу среди команд из трех юношей и команд из трех девушек.
С каждым годом участвующих в столичных спортивных мероприятиях школьников и студентов становится всё больше — в текущем учебном году это уже более 420 тысяч человек.
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