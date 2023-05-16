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Писателя Пелевина подвергли цензуре за шутки про Беглова

2:19
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Выступление писателя Александра Пелевина на книжном салоне в Санкт-Петербурге отменили из-за "нелестных высказываний" в адрес властей города. Ранее автор романа "Покров-17" допустил в социальных сетях ряд шуток в адрес губернатора Александра Беглова.

В своем телеграм-канале петербургский писатель Александр Пелевин, коллега и однофамилец Виктора Пелевина, рассказал об отмене презентации в Книжном салоне 18 мая, где он планировал представить свои новые сборники. Накануне мероприятия ему написали из издательства "Питер" и сообщили о запрете выступления со стороны организаторов Книжного салона.

 

В качестве альтернативы писателю предложили "молчаливую фотосессию". С позволения собеседника Пелевин выложил скрины переписки.

 

Наше издание связалось с Александром Пелевиным и попросило прокомментировать инцидент. Публицист подтвердил, что ранее допускал шутки в адрес губернатора Беглова.

"Речь, видимо, о моем посте, где, цитирую: "Александр Дмитриевич — лучший в мире губернатор. Градоначальник галактики. Умирая, Александр Данилович Меншиков лично завещал свой парик Беглову. В усах Александра Дмитриевича сосредоточились души всех генерал-губернаторов Петербурга", — предположил Александр Пелевин.

Писатель подчеркнул, что реакция городских властей на шуточные посты лишь подняла ему настроение.

"Мне очень радостно, что Александр Дмитриевич так распознал столь грубую лесть! Сразу видно, дальновидный губернатор, не приемлющий грубого подобострастия. Правильно, не надо подпускать к себе подхалимов!" — заключил Пелевин.

Ранее Александр Пелевин опубликовал в социальных сетях топ-5 "самых бесполезных людей". В списке Пелевина первое место отведено губернатору Санкт-Петербургу, обошедшему людей таких специальностей, как "переворачиватель пингвинов на Северном полюсе" и "специалист по приготовлению холодца из клюва птицы Додо.

"Когда ты чувствуешь себя абсолютно бессмысленным, бесполезным и ненужным человеком, вспомни, что есть еще губернатор Беглов", — посоветовал Пелевин.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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