ФСБ пресекла попытку вывезти из России два слитка золота на 126 млн рублей

1:07 Your browser does not support the audio element. Россия

Сотрудники пограничной службы задержали человека, который пытался провести через границу два слитка золота суммой на 126 млн рублей. Арест произошёл на территории аэропорта Домодедово, сообщают представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фото: РИА Новости

"У лица, пытавшегося выехать с территории Российской Федерации, обнаружены сокрытые в личных вещах два золотых слитка общим весом свыше 24 кг. Их оценочная стоимость превышает 126 млн рублей".

Мужчина находится под арестом, на данный момент на него завели уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере — ч. 1 ст. 226.1 УК России.

Ранее, в сентябре 2022 года, от официального представителя МВД России Ирины Волк стало известно об изъятии золота на 178 млн рублей у контрабандистов в Забайкалье.

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