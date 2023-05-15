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Школьники Москвы примут участие в профессиональных стажировках на промышленных предприятиях

1:55
Россия » Центр » Москва

Учащиеся столицы примут участие в профессиональных стажировках на высокотехнологичных предприятиях. Такие мероприятия смогут помочь школьникам определиться с будущей профессией: ученики приобретут необходимые для этого навыки и смогут расширить свой кругозор.

Школьники Москвы примут участие в профессиональных стажировках на промышленных предприятиях
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

"Московские школьники продолжают участвовать в программе "Профессиональные стажировки". В мае учащиеся побывают в музеях, на промышленных предприятиях, присоединятся к онлайн-экскурсиям. Так, 11 мая на онлайн-занятии с разработчиками средств защиты в IT-системах дети изучат историю возникновения и развития криптографии. А 16, 23 и 30 мая подростки узнают, как работает современная типография "Красная Звезда", как печатают книги и журналы, и что делают переплетчики и офсетчики", — отметили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

18 мая школьники смогут побывать в Московской объединенной энергетической компании. Там им расскажут историю развития городского теплоснабжения и в чем заключается работа слесаря, сварщика и энергетика.

Также школьников будут ждать на предприятии "Российские сети вещания и оповещения", где для них проведут курс по проведению парадов. Учащиеся смогут увидеть, как организован Парад Победы и узнать роль диктора в этом процессе.

Уже 17 и 24 мая школьников встретят на производственном комплексе "Салют", именно там создаются и обслуживаются авиационные двигатели.

Встретиться с представителем компании "Коптер Экспресс" ребята смогут 17, 24 и 31 мая, им расскажут о работе современных летательных аппаратов — дронов и квадрокоптеров.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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