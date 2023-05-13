Марков о скандале с проекцией на 9 мая в Петербурге

1:59 Your browser does not support the audio element. Россия Северо-Запад Санкт-Петербург

Политолог Сергей Марков в комментарии Pravda.Ru назвал "обычным разгильдяйством" ситуацию с проекцией в честь 9 мая, когда на Троицком мосту появилось изображение солдата вермахта.

Фото: Википедия

Марков подчеркнул, что речь также может идти об отсутствии образования у пиарщиков Смольного. Он отметил, что это происходит уже не первый раз.

"Это случай, который повторяется уже многократно, когда пиарщики берут из интернета какие-то понравившиеся им фото и выставляют. Происходит это, потому что плохо работают, недостаточная компетентность, плохое образование у людей. Конечно, это плохо. […] Это обычное разгильдяйство", — заявил Марков.

Напомним, накануне Дня Победы на Троицком мосту и исторических зданиях Санкт-Петербурга появилась световая проекция с изображением солдата фашистской Германии в окружении жены и детей. Как пояснил представитель движения "Питер чтит", изображение семьи сгенерировала нейросеть. Жители Петербурга обратились в СК РФ для выяснения обстоятельств. В случае признания вины организаторам может грозить до четырех лет лишения свободы.

Эксперты подчеркнули, что причиной этого могла быть неграмотность или сознательная провокация со стороны организаторов. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько отметил, что вероятно, ошибка была допущена сотрудниками Комитета по печати Смольного. Общественник Владимир Соловейчик считает, что проекция могла появиться по причине привычной уже безалаберности чиновников Смольного и общем "бардаке". Тем не менее, сделать выводы и принять дисциплинарные меры к виновным просто необходимо, уверен он. Представители команды губернатора Александра Беглова пока никак не комментировали инцидент.