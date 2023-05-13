Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вертолёт потерпел крушение в Клинцах Брянской области
Лайма Вайкуле предположила, что Владимир Кузьмин начал злоупотреблять алкоголем
Топ-7 способов борьбы с сорняками
Нутрициолог Хобсон перечислил пять полезных продуктов, повышающих артериальное давление
Омега-3: ключевой продукт для борьбы с ожирением, раком и диабетом
Выращиваем рассаду правильно: инструкция из 11 шагов
Выбираем семена на рассаду: на что нужно обратить внимание
Можно легко привести машину в идеальное состояние за копейки
В Сети осудили призыв главы МИД ФРГ Бербок не помогать оружием ВС России

Марков о скандале с проекцией на 9 мая в Петербурге

1:59
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Политолог Сергей Марков в комментарии Pravda.Ru назвал "обычным разгильдяйством" ситуацию с проекцией в честь 9 мая, когда на Троицком мосту появилось изображение солдата вермахта.

Марков о скандале с проекцией на 9 мая в Петербурге
Фото: Википедия

Марков подчеркнул, что речь также может идти об отсутствии образования у пиарщиков Смольного. Он отметил, что это происходит уже не первый раз.

"Это случай, который повторяется уже многократно, когда пиарщики берут из интернета какие-то понравившиеся им фото и выставляют. Происходит это, потому что плохо работают, недостаточная компетентность, плохое образование у людей. Конечно, это плохо. […] Это обычное разгильдяйство", — заявил Марков.

Напомним, накануне Дня Победы на Троицком мосту и исторических зданиях Санкт-Петербурга появилась световая проекция с изображением солдата фашистской Германии в окружении жены и детей. Как пояснил представитель движения "Питер чтит", изображение семьи сгенерировала нейросеть. Жители Петербурга обратились в СК РФ для выяснения обстоятельств. В случае признания вины организаторам может грозить до четырех лет лишения свободы.

Эксперты подчеркнули, что причиной этого могла быть неграмотность или сознательная провокация со стороны организаторов. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько отметил, что вероятно, ошибка была допущена сотрудниками Комитета по печати Смольного. Общественник Владимир Соловейчик считает, что проекция могла появиться по причине привычной уже безалаберности чиновников Смольного и общем "бардаке". Тем не менее, сделать выводы и принять дисциплинарные меры к виновным просто необходимо, уверен он. Представители команды губернатора Александра Беглова пока никак не комментировали инцидент.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Концерты и гастроли: стало известно, какие украинские певицы продолжают выступать в России

Некоторые украинские артистки выступают в России.

РИАН составило список артистов с Украины, продолжающих выступать в России
Гастроэнтеролог назвал популярную специю, чайная ложка которой может разрушить печень
Не алкоголь: названы главные проблемы поражения печени
Боевики ВСУ заявили о жестоком убийстве сослуживца командиром бригады
Залужный сделал жёсткое заявление об украинской армии и пропал
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
ВС РФ ударили по Киеву неуязвимыми для ПВО Украины ракетами Х-22 — MWM
ВСУ бросили "Леопарды" в прорыв под Соледаром, один уничтожен
Зеленский своим заявлением постарался подготовить Запад к судьбе контрнаступления ВСУ
Зеленский своим заявлением постарался подготовить Запад к судьбе контрнаступления ВСУ
Последние материалы
Омега-3: ключевой продукт для борьбы с ожирением, раком и диабетом
Выращиваем рассаду правильно: инструкция из 11 шагов
Выбираем семена на рассаду: на что нужно обратить внимание
Марков о скандале с проекцией на 9 мая в Петербурге
Можно легко привести машину в идеальное состояние за копейки
В Сети осудили призыв главы МИД ФРГ Бербок не помогать оружием ВС России
Как определить отравление у кроликов: симптомы
Русские солдаты на службе у короля Пруссии: из кого формировались элитные войска Фридриха Вильгельма I
Армия Украины при обстреле Луганска 12 мая применила ракеты англо-французского производства
РИА Новости: ключи от Крыма передали Черноморскому флоту ВМФ России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников