Розничные продажи алкоголя и сигарет за 2022 год превысили запланированные показатели, а потому в Минздраве РФ задумались об ужесточении существующих ограничений.
В ведомстве планируют увеличить минимальный возраст для покупки крепкой алкогольной продукции до 21 года и полностью запретить рекламу спиртного крепостью выше 17,5 градусов.
Российским муниципалитетам дадут право ограничивать продажу алкогольсодержащей продукции в выходные дни и праздники, а также запрещать реализацию крепкого алкоголя с 20.00 до 11.00, сообщает агентство РИА Новости.
Ранее эксперт раскритиковала идею депутатов Госдумы РФ о выплатах семейным парам за 20 лет в браке. По словам специалиста, дополнительные деньги в настоящее время больше нужны молодым семьям.
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