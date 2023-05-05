Режиссёр Беркович не признала вину в оправдании терроризма

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Адвокат театрального режиссёра Евгении Беркович, которая обвиняется в терроризме, Ксения Карпинская сообщила информационному агентству РИА Новости, что творческий деятель не признаёт навешенного на неё преступления.

Фото: РБК

"Вину она не признаёт".

Сообщается, что Беркович была задержана по делу об оправдании терроризма вместе со своей коллегой — драматургом Светланой Петрийчук - по причине недавней постановки "Финист — Ясный Сокол". Сюжет спектакля повествует о женщинах, которые решили выйти замуж при помощи виртуальной реальности за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

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