Адвокат театрального режиссёра Евгении Беркович, которая обвиняется в терроризме, Ксения Карпинская сообщила информационному агентству РИА Новости, что творческий деятель не признаёт навешенного на неё преступления.
"Вину она не признаёт".
Сообщается, что Беркович была задержана по делу об оправдании терроризма вместе со своей коллегой — драматургом Светланой Петрийчук - по причине недавней постановки "Финист — Ясный Сокол". Сюжет спектакля повествует о женщинах, которые решили выйти замуж при помощи виртуальной реальности за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
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