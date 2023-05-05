В «Аэрофлоте» опровергли информацию о сближении самолёта и беспилотника в Домодедове

0:50 Your browser does not support the audio element. Россия

Новость о сближении БПЛА и гражданского самолёта от авиакомпании "Аэрофлот" при посадке в аэропорту Домодедово не подтвердилась. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, назвав это "оптическим обманом".

Фото: РБК

"Информация о сближении неопознанного беспилотного летательного аппарата с воздушным судном не нашла подтверждения"

Уточняется, что, предположительно, пассажиру, который заметил неопознанный объект, "просто померещилось", так как кроме него никто не заметил беспилотник.

Напомним, что ранее в Москве ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Соотвествующий закон принят 3 мая в связи с нападением БПЛА на Кремль, где, вероятно, мог находиться президент России Владимир Путин.

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