Новость о сближении БПЛА и гражданского самолёта от авиакомпании "Аэрофлот" при посадке в аэропорту Домодедово не подтвердилась. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, назвав это "оптическим обманом".
"Информация о сближении неопознанного беспилотного летательного аппарата с воздушным судном не нашла подтверждения"
Уточняется, что, предположительно, пассажиру, который заметил неопознанный объект, "просто померещилось", так как кроме него никто не заметил беспилотник.
Напомним, что ранее в Москве ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Соотвествующий закон принят 3 мая в связи с нападением БПЛА на Кремль, где, вероятно, мог находиться президент России Владимир Путин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.