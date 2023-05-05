Песков: традиционного приёма в Кремле 9 мая не будет

0:27 Your browser does not support the audio element. Россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о проведении традиционного приёма в Кремле, сказал, что его не будет в этом году. Слова представителя резиденции приводит информационное агентство РИА Новости.

Фото: РБК

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин официально пригласил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона на празднование Дня Победы.

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