Минэкономразвития: уровень годовой инфляции в России замедлился до 2,42%

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По данным Министерства экономического развития стало известно о понижении уровня годовой инфляции до 2,42%. Однако цены на все необходимые продукты и средства, исходя из заявления пресс-службы ведомства, увеличились на 0,19% в период с 25 апреля по 2 мая.

Фото: РИА Новости

"Год к году инфляция продолжила снижаться — до 2,42% год к году"

Напомним, что годовое выражение инфляции России составило 2,55%, если смотреть по данным на 24 апреля текущего года.

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