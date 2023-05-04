По данным Министерства экономического развития стало известно о понижении уровня годовой инфляции до 2,42%. Однако цены на все необходимые продукты и средства, исходя из заявления пресс-службы ведомства, увеличились на 0,19% в период с 25 апреля по 2 мая.
"Год к году инфляция продолжила снижаться — до 2,42% год к году"
Напомним, что годовое выражение инфляции России составило 2,55%, если смотреть по данным на 24 апреля текущего года.
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