В Запорожской области с 5 мая вводят запрет на продажу алкоголя, кроме пива

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Спиртные напитки не получится купить на территории Запорожской области, начиная с 5 мая и заканчивая 3 августа. Исключение составили пиво, пивные напитки, сидр, пуарэ и медовуха. Как сообщает врио губернатора региона Евгений Балицкий, соответствующий документ предполагает полный запрет на розничную продажу алкоголя.

Фото: m.rzn.info

"Сегодня подписал указ "Об установлении временного (полного) запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области"

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