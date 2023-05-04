В Запорожской области с 5 мая вводят запрет на продажу алкоголя, кроме пива

Спиртные напитки не получится купить на территории Запорожской области, начиная с 5 мая и заканчивая 3 августа. Исключение составили пиво, пивные напитки, сидр, пуарэ и медовуха. Как сообщает врио губернатора региона Евгений Балицкий, соответствующий документ предполагает полный запрет на розничную продажу алкоголя.
"Сегодня подписал указ "Об установлении временного (полного) запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области"
Из других новостей Запорожья: в честь Дня Победы будет введен дополнительный выходной 10 мая вместо традиционного парада.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.