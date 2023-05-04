Станцию метро "Потапово" в Москве откроют в конце 2024 года

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На юго-западном участке Сокольнической линии в конце 2024 года жителям Москвы будет доступна новая станция метрополитена, название которой "Потапово". Такой информацией поделился мэр города Сергей Собянин.

Фото: https://www.iphones.ru/iNotes/fakty-o-metro-02-16-2022

"По просьбе жителей [Новой Москвы] мы продлили Сокольническую ветку метро, и здесь устроится новая станция "Потапово", которая расположена между Коммунаркой и Бутово".

Глава Москвы также прокомментировал, как развивается инфраструктура недавно присоединенных территорий к центру России, сказав, что "поселения Новый Москвы превращаются в полноценные районы".

"Здесь строится жильё, создаются рабочие места, объекты соцкультбыта — школы, детские сады, поликлиники, объекты культуры. Ну, и, конечно, развивается транспортная инфраструктура".

Ранее сообщалось, что к концу 2024 года закончатся работы по обновлению дорожных путей на территории ТиНАО. Около 70 км автодорог будет введены в эксплуатацию. В данный момент ведется строительство трассы Мамыри — Пенино — Шарапово.

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