Магазины Ecru, которые ранее носили название Bershka, открылись в ТЦ "Мега Химки" и "Мега Белая Дача" в Подмосковье. Об этом пишет газета "Известия", добавив, что масс-маркет начал свою работу 4 мая.
"В мае-июне новые бренды появятся в десяти городах присутствия "Меги""
Известно, что за прошедшую неделю на территории Подмосковья открылись новые магазины Maag, DUB и Vilet, будучи аналогом зарубежных масс-паркетов Zara, Pull & Bear и Stradivarius соответственно.
Ранее сообщалось о намерениях компании Adidas передать российские активы иностранному инвестору. Вероятно, в скором времени, любители спортивной одежды и обуви вновь смогут закупаться в именитом магазине.
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