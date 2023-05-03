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Депутат Госдумы Олег Морозов призвал объявить Владимира Зеленского террористом

1:07
Россия

Владимира Зеленского нужно официально объявить террористом. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы Олег Морозов.

Депутат Госдумы Олег Морозов призвал объявить Владимира Зеленского террористом
Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

После атак на Кремль, проведённых с помощью беспилотников, в организации которых подозревают власти Украины, руководство этой страны следует считать террористами. А самого украинского президента официально объявить террористом. Такое мнение высказал депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Олег Морозов.

"Нужен удар, убеждающий противника, и не только в Киеве, что у России есть возможность смертельно наказать любого за подобные действия, — отметил Морозов. — Полагаю, что с сегодняшнего дня следует публично и официально объявить Зеленского террористом".

Депутат полагает, что Россия не должна оставить без ответа данную выходку, поскольку безнаказанность рождает соблазн повторения террористических актов. И нападение на Кремль может означать новый этап в СВО, поскольку Кремль является главным российским центром принятия стратегических решений.

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Зеленский приехал на Донбасс
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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