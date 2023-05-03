Молодым людям в России запретят менять пол без операции, чтобы не уклоняться от призыва

1:12 Your browser does not support the audio element. Россия

Госдума намерена запретить молодым людям из России проводить формальную смену пола в паспорте без хирургической операции. Сегодня этим пользуются для уклонения от призыва в армию.

Фото: https://cdn.unitycms.io/

Услуга оформления смены пола в России при обращении в частную клинику составляет от 30 до 60 тысяч рублей. Именно за эти деньги можно получить соответствующую справку, с которой позднее обратиться в ЗАГС и сменить паспорт. А это позволяет уклониться от призыва на срочную военную службу или по мобилизации.

В Государственной Думе намерены покончить с данной практикой. В самое ближайшее время здесь будут рассмотрены поправки, запрещающие официальную смену пола без проведения хирургической операции. Об этом СМИ рассказала глава комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Ранее точно с такой же инициативой к депутатам обращались и эксперты Минюста. Запрещение официальной смены пола без операции позволит закрыть юридическую лазейку, которой всё более активно пользуются некоторые россияне.

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