Путин: транспорт в Мариуполе продолжит активно развиваться

0:39 Your browser does not support the audio element. Россия

Транспортная инфраструктура Мариуполя будет набирать обороты: как сообщил президент России Владимир Путин на церемонии запуска трамвая, власти города предпримут максимум усилий для реализации усовершенствованных условий для передвижения горожан.

"Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города в целом"

Лидер государства также уточняется, что планируется увеличить число маршрутов и обновить парк общественного транспорта.

Напомним, что 19 марта текущего года Путин посетил Мариуполь, чтобы лично оценить обстановку и пообщаться с местными жителями.

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