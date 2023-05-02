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Умер Валентин Юдашкин: Россия потеряла двух лучших модельеров за три последних дня

Стилист Лисовец о смерти Юдашкина: уже боюсь представить, кто будет следующим

1:22
Россия

Знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин умер через два дня после смерти своего более старшего коллеги Вячеслава Зайцева. Эту смерть прокомментировал известный стилист Влад Лисовец.

Стилист Лисовец о смерти Юдашкина: уже боюсь представить, кто будет следующим

Ещё 30 апреля Валентин Юдашкин выражал соболезнования в связи со смертью Вячеслава Зайцева и говорил о том, что мир лишился одного из величайших кутюрье. И вот 2 мая стало известно о смерти самого Юдашкина. За три дня России потеряла двух ведущих своих кутюрье. Печальную новость прокомментировал стилист Владислав Лисовец.

"Вы меня просто убили этой новостью! — заявил Лисовец порталу News.ru. — Юдашкин — олицетворение российской моды, красоты. Это человек, который помогал всем артистам прекрасно выглядеть, делал фантастические вечерние платья. Это дизайнер, который делал больше не моду, а творил красоту и то, что нравится людям. У меня просто нет слов, просто трагедия в масштабах страны. Уже боюсь даже представить, кто может быть следующим".

Президент России сегодня выразил соболезнования родным и близким модельера Вячеслава Зайцева. Он был самым известным советским модельером за границей, его называли "русским Карденом".

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Москва стала столицей моды
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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