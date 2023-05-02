Стилист Лисовец о смерти Юдашкина: уже боюсь представить, кто будет следующим

1:22 Your browser does not support the audio element. Россия

Знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин умер через два дня после смерти своего более старшего коллеги Вячеслава Зайцева. Эту смерть прокомментировал известный стилист Влад Лисовец.

Ещё 30 апреля Валентин Юдашкин выражал соболезнования в связи со смертью Вячеслава Зайцева и говорил о том, что мир лишился одного из величайших кутюрье. И вот 2 мая стало известно о смерти самого Юдашкина. За три дня России потеряла двух ведущих своих кутюрье. Печальную новость прокомментировал стилист Владислав Лисовец.

"Вы меня просто убили этой новостью! — заявил Лисовец порталу News.ru. — Юдашкин — олицетворение российской моды, красоты. Это человек, который помогал всем артистам прекрасно выглядеть, делал фантастические вечерние платья. Это дизайнер, который делал больше не моду, а творил красоту и то, что нравится людям. У меня просто нет слов, просто трагедия в масштабах страны. Уже боюсь даже представить, кто может быть следующим".

Президент России сегодня выразил соболезнования родным и близким модельера Вячеслава Зайцева. Он был самым известным советским модельером за границей, его называли "русским Карденом".

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