"Роскосмос": российские космонавты выйдут в открытый космос ночью 4 мая

Представители гокорпорации "Роскосмос" сообщили даты, когда астронавты России выйдут в открытое внеземное прстранство. Это произойдет в ночь с 3 на 4 мая.

"По программе полёта российского сегмента станции выполнена подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-57) по российской программе, намеченному в ночь с 3 на 4 мая"

Ранее, 19 апреля, сообщалось о завершении восьмичасового выхода астронавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос. Космонавтам было поручено несколько задач, одними из которых являлись стыковка радиатора к модулю "Наука" и установка площадки "Якорь" для фиксации ног во время выхода.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.