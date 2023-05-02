Шойгу сообщил, что в 2023 году ВС России получили достаточное количество боеприпасов

0:37 Your browser does not support the audio element. Россия

Запасы боевых средств Вооруженных сил России находятся в нужном количестве: в 2023 году армия РФ получила необходимое число припасов для совершения эффективных ударов по противнику. Об этом стало известно от главы Минобороны России Сергея Шойгу.

"В этом году в Вооружённые силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику"

Напомним, что у Шойгу с недавним пор появился заместитель по материальному обеспечению: им стал генерал-полковник Алексей Кузьменков.

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