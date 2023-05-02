Американские дипломаты ввозят в Россию миллионы наличных долларов

Американские дипломаты возят на территорию России всё большее количество наличных долларов. Это связано с ограничением безнала из-за санкций.

Поскольку международные платёжные системы Visa и Mastercard на территории России больше не работают, а другие формы безналичных переводов затруднены, дипломатам из американского посольства приходится возиться с наличными. С мая 2022 года посольство США в Москве, а также консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге завезли на территорию России более $30 миллионов наличными.

Источники Telegram-канала "Октагон" сообщают, что посольство США даже пошло впервые на оформление подрядчиков для доставки наличных денег. Однако другой причиной такого количества нала могут быть и усилия по дестабилизации ситуации в России через нелегальные криптообменники.

Ожидается, что летом и осенью американские дипломаты завезут в Россию ещё $50 миллионов наличными. Сейчас посол США в России добился от МИД РФ разрешения на дополнительный ввоз наличных якобы из-за роста инфляции в стране.

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