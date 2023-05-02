Кабмин расширил план развития Северного морского пути

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Продолжается работа над усовершенствованием инфраструктуры Северного морского пути: правительство России продумало план развития транспортной коммуникации до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.

"Распоряжение, дополняющее план его развития до 2035 года новыми мероприятиями, подписал председатель правительства Михаил Мишустин"

Ранее Кеннет Розен, обозреватель журнала Politico, прокомментировал деятельность России в Арктике, сказав, что РФ за последние два десятилетия преуспевает в борьбе за регион, если сравнивать с Соединенными Штатами.

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