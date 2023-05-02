В России снова могут открыться центры для репатриантов в Израиль

0:41 Your browser does not support the audio element. Россия

В России снова могут заработать израильские центры для репатриантов. Об этом заявили в министерстве алии и интеграции Израиля.

Известно, что в связи с военными действиями на Украине, израильские центры, которые предоставляли россиянам, белорусам и украинцам статус репатрианта по ускоренной процедуре, были закрыты.

Однако, если поток репатриантов возобновится, министерство рассмотрит возможность возобновления работы центров.

Для украинцев возможность получения такого статуса все еще доступна во всех случаях, а для россиян и белорусов — "в особых гуманитарных", передает "РБК".

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