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В России снова могут открыться центры для репатриантов в Израиль

0:41
Россия

В России снова могут заработать израильские центры для репатриантов. Об этом заявили в министерстве алии и интеграции Израиля.

В России снова могут открыться центры для репатриантов в Израиль

Известно, что в связи с военными действиями на Украине, израильские центры, которые предоставляли россиянам, белорусам и украинцам статус репатрианта по ускоренной процедуре, были закрыты.

Однако, если поток репатриантов возобновится, министерство рассмотрит возможность возобновления работы центров.

Для украинцев возможность получения такого статуса все еще доступна во всех случаях, а для россиян и белорусов — "в особых гуманитарных", передает "РБК".

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Автор Максим Попов
Максим Попов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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