Накануне майских праздников в регионы отправятся пожарные из федерального резерва

0:45 Your browser does not support the audio element. Россия

В четырех российских регионов будут задействованы 284 пожарных из федерального резерва, а также авиапожарные. Об этом заявил заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

По его словам, в рамках межрегионального маневрирования для предотвращения лесных пожаров перед майскими праздниками усиленные отряды будут направлены в Курганскую, Омскую, Свердловскую области, а также Забайкальский край, пишет "Газета.ru".

Пожарные бойцы будут находиться в режиме полной готовности. При этом остальным регионам РФ необходимо определиться, хватает ли им собственных сил и средств с учетом погодных условий на ближайшие дни.

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