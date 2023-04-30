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Администрация Оренбурга привлекла к созданию нового визуального концепта города студента 

1:24
Россия

Брендбук, посвященный 280-летию Оренбурга, вызвал неоднозначную реакцию у горожан. Оказалось, что его создал студент выпускного курса местного университета и безвозмездно передал правительству.

Администрация Оренбурга привлекла к созданию нового визуального концепта города студента 

В основе нового стилистического концепта заложена идея "Мой дом — моя крепость", поэтому некоторые элементы имеют очертания старинной крепости. Но ярко-розовое пришпиленное сердце в центре композиции однозначно не понравились большинству жителей уральского города. Еще одним спорным элементом оказались стилизованные квадратики, изображающие дома на старой схеме крепости, а также не к месту расположенные "Ъ". По словам местных жителей, такие элементы не являются уникальными и могли быть использованы на схеме любого другого города, в том числе Соль-Илецка, сообщает 56orb. ru.

В администрации Оренбурга сообщили, что новый брендбук — это творение студента, который учится на выпускном курсе кафедры дизайна ОГУ и в настоящее время трудится над дипломной работой. Изначально студент создавал новый брендбук Оренбурга для своего диплома и впоследствии передал его администрации. На создание и продвижение брендбука из городского бюджета не было выделено ни копейки.

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Автор Максим Попов
Максим Попов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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