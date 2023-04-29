Лучшим городом Хакасии признан Саяногорск

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Минэкономразвития Хакасии опубликовал список лучших муниципалитетов республики по социально-экономическому развитию в 2022 году. Среди городов первое место занял Саяногорск. Абакан поделил второе место с Черногорском, который улучшил свою позицию в рейтинге. Сорск и Абаза следуют за ними, заняв четвертое место по трем разным критериям, сообщает newkhakasiya.online.

Среди районов лучшим оказался Алтайский, лидирующий в рейтинге уже в течение 10 лет. Второе место занял Ширинский район, а третье – Бейский район. Усть-Абаканский район опустился на четвертое место. Наименее развитым районом стал Таштыпский, занявшим восьмое место по финансовой устойчивости и обеспеченности инфраструктурой.

Для составления рейтинга власти использовали 37 показателей, оценивая муниципалитеты по их близости к достижению национальных целей, социально-экономическому развитию, финансовой устойчивости и социальной сфере.